Entenda o panorama atual em relação ao uso de criptomoedas

Da Redação

Do 33Giga



01/07/2021 | 10:48



A tecnologia, ao longo dos anos, tem avançado cada vez mais rápido, de modo que grandes revoluções são realizadas em um período de tempo cada vez menor. Uma das últimas grandes inovações na história da humanidade foi o surgimento da internet. Esta rede que interligou computadores de todo o mundo trouxe consigo a possibilidade de inúmeras outras revoluções.

Neste contexto, é possível citar desde o abandono de enciclopédias devido a possibilidade de realizar consultas acadêmicas e buscar textos narrativos prontos para copiar ou se inspirar, até o surgimento das tão faladas criptomoedas. Aliás, pensando no impacto que o dinheiro digital vem exercendo sobre o mercado e a economia mundial, vale a pena saber um pouco mais sobre o panorama da categoria.

Impostos sobre as criptomoedas e regulamentações econômicas

De acordo com Cássio Gusson, jornalista do site Cointelegraph, grandes nações do planeta estão planejando e discutindo maneiras de regulamentar e, juntas, criarem um imposto específico voltado para o mercado de criptomoedas.

Nações como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, vêm discutindo sobre as possibilidades de criação de um imposto global para grandes conglomerados e para as tão ditas Big Techs, que são grandes companhias, grupos e empresas tecnológicas. E mais: esses países comentam a necessidade de atuar diretamente no mercado de criptomoedas, por meio de regulamentações e normatizações.

É válido lembrar que estas nações são integrantes do G7, o grupo com as sete economias mais robustas do planeta. A ideia do bloco ao estabelecer estas novas regulamentações é padronizar a questão de impostos para o mercado de criptomoedas em diferentes países, a fim de evitar que possam ser realizadas manobras fiscais que permitam que as leis sejam burladas de um lugar para o outro.

Apesar de a questão de taxação sobre Big Techs como Amazon, Apple, Facebook e Google, alguns pesquisadores e entidades da área argumentam que este pode ser um possível primeiro passo para a aplicação de impostos e taxações dentro do mercado de criptomoedas.

O argumento do G7 para haver também necessidade de se regulamentar o mercado digital é principalmente relativo às chamadas Stablecoins – espécie de criptomoeda que possui seu valor associado a algum bem, como um metal precioso. Segundo o grupo, elas precisam ser adaptadas para atender padrões econômicos legais e apresentarem requisitos de regulamentação mais rígidos.

Criptomoedas Alternativas

Atualmente, a criptomoeda que possui mais notoriedade e também expressividade dentro de todo o mercado é o Bitcoin. Ele representa quase 60% de todas as transações realizadas no setor, enquanto as 20 maiores alternativas, juntas, somam 35%.

Hoje, as maiores criptomoedas, que seguem o Bitcoin em questão de expressividade no mercado, são Ethereum, Ripple e Tether.

Ethereum

O Ethereum é uma plataforma descentralizada que é responsável pela transação das moedas Ether. Toda a plataforma é gerida e atua sob o uso do Blockchain – assim como a maior parte das criptomoedas. A tecnologia é responsável por separar os dados compartilhados online em pequenos pacotes criptografados, a fim de preservar a integridade e segurança de transações realizadas de maneira digital.

O Ethereum foi idealizado por meio de um projeto de crowdfunding, ou seja, uma vaquinha digital, em 2015. A arrecadação foi a terceira maior em termos de projetos de crowdfunding em toda a história.

Ripple

O Ripple é definido como uma RTGS, acrônimo para Real Time Gross-Settlement. A grande característica de uma RTGS é a capacidade de realizar transações financeiras em tempo real, não precisando estar sujeita a nenhum período de espera para a efetivação.

A plataforma Ripple Transactional Protocol é capaz de suportar tokens e moedas virtuais como criptomoedas, milhas de voos, commodities de diversas origens e até minutos de telefonia. Com isso, o usuário é capaz de realizar transações como depósitos, saques e transferências entre diversos tipos de moedas.

Tether

Tether é uma das Stablecoins que motivou, em partes, a aplicação de novas regulamentações no mercado de moedas digitais. Isso porque a criptomoeda é atrelada diretamente aos valores de moedas fiduciárias, no caso, o dólar. Assim, flutuações no preço e valor de mercado possui um impacto direto no valor do Tether.

Esta relação é tão intrínseca que a moeda da plataforma Tether é o USDT, ou USD Tether. Atualmente, a relação de valores entre as duas é de 1/1, o que significa que a cada 1 USDT comprado, a empresa que gere a Tether precisa ter 1 dólar em suas reservas, a fim de monetizar os valores do USDT.

Por que conhecer as criptomoedas

Atualmente no planeta, estimasse que existam cerca de 6 mil criptomoedas diferentes, o que representa um grande impacto nos sistemas financeiro e econômico atual. Logo, é essencial estar por dentro do assunto, visto que nos próximos anos a expressividade do dinheiro digital na economia mundial tende a ser cada vez mais influente.