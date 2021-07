Mara Maravilha afirma que Xuxa Meneghel está fora da casinha: Estou com ranço dela

01/07/2021 | 10:10



Mara Maravilha está irritadíssima com Xuxa Meneghel! Em bate-papo com Sérgio Mallandro, a apresentadora não economizou nas críticas para a eterna Rainha dos Baixinhos e sobrou até para Junno Andrade, companheiro da loira.

- Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo. Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus, disparou Mara.

O apresentador do podcast Papagaio Falante quis saber o motivo para tanta mágoa e Mara citou outros envolvidos na briga entre as duas:

- Pergunta para a Tatiana Maranhão (ex-paquita e hoje assessora da Xuxa). Pergunta para o Junno por que ele está fazendo desfeita de mim. Eu nunca pedi para fazer parte de grupo (do WhatsApp) de loiras nenhum. Se eu quiser falar com a Eliana agora, eu falo. Se eu quiser falar com a Xuxa, pego o telefone dela contigo e ligo. Junno tem sido inconveniente. Ele batia ponto no meu programa e até pensaram que eu tive um caso com ele, mas nunca tive. Ele foi namorada da Elba (Ramalho). São infelizes os comentários dele.

Sérgio Mallandro ainda defendeu Junno Andrade, mas acabou ouvindo de Mara:

- Eu também tenho (um bom coração). Quando um monte de gente fala mal de você no SBT, eu falo que o Mallandro não é isso. Eu já cansei de tentar abrir seu olho, mas você não abre.