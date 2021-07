Viúva de Chico Anysio está internada em estado grave após contrair Covid-19: Piorou os rins, que pararam totalmente

01/07/2021 | 09:10



A viúva do humorista Chico Anysio, que morreu em 2012, está internada em estado grave por complicações da Covid-19. De acordo com o jornal Extra, Malga di Paula, de 51 anos de idade, está sendo tratada em um hospital em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul - e seu estado de saúde é preocupante, já que até mesmo os rins teriam sido comprometidos.

De acordo com o veículo, um boletim médico divulgado na noite da última quarta-feira, dia 30, aponta que embora a função pulmonar da escritora e empresária - que foi casada com o humorista durante 15 anos - esteja apresentando evolução positiva, os médicos estariam preocupados com a função renal:

Na parte pulmonar apresentou melhoras, já começaram o desmame. Piorou os rins, que pararam totalmente. Os especialistas já estão cuidando.

O Extra ainda afirma ter conversado com o ex-marido de Malga, Felipe Batista, com quem ela se casou em 2013, um ano e meio após a morte de Chico Anysio, e de quem se divorciou em 2020. De acordo com ele, os médicos afirmam que mesmo com a evolução clínica da paciente, o estado ainda é considerado grave:

Eu perguntei qual o quadro, ele respondeu que, apesar das melhoras pulmonares e pressão, ainda é um quadro grave.