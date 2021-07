Bruna Marquezine e Enzo Celulari terminam namoro

01/07/2021 | 08:10



Bruna Marquezine e Enzo Celulari não estão mais juntos. Pelo menos é o que diz o jornal Extra, que através de uma fonte descobriu que os dois já não namoram há pouco mais de um mês, e já estavam separados no Dia dos Namorados, comemorado no último dia 12 de junho.

O romance começou de fato há um ano, mas eles só assumiram o namoro em abril deste ano, quando trocaram declarações publicamente nas redes sociais.

Após o término, Enzo viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia, enquanto Bruna ficou em casa no Rio de Janeiro.

Em maio, a atriz havia dado detalhes do namoro com Enzo em entrevista à revista Elle:

Eu estava há uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha, coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, já admirava o trabalho dele porque mesmo ele sempre tendo uma criação maravilhosa com todo o conforto, ele foi para o terceiro setor trabalhar e ajudar as pessoas. A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei, vamos ver. E aí ele foi chegando e me conquistou, disse na ocasião.

Na última quarta-feira, dia 30, Bruna publicou uma série de fotos no Instagram, mostrando momentos inéditos com familiares e amigos, registrados por sua câmera analógica. Na caixa de comentários, ela foi bastante questionada pelos fãs sobre a ausência de Enzo nos cliques. Ela, no entanto, ignorou todas as mensagens até o momento.