Hot Beach Olímpia inaugura arena para esportes de praia

Em 28 de junho, o parque aquático Hot Beach Olímpia, no interior de São Paulo, celebrou seu aniversário de quatro anos. Para comemorar esse marco, o complexo inaugurou uma tecnológica arena para a prática de esportes de praia, como futebol de areia, vôlei de areia, futevôlei, tênis de areia e treinamento funcional.

Hot Beach Olímpia inaugura arena esportiva

Localizada ao lado das atrações radicais do parque aquático, a Arena Hot Beach tem 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Ela possui a tecnologia inovadora da SuperQuadra Jundu, que eleva o conforto e maximiza a performance dos atletas em jogos e treinos. Isso porque o piso de areia tem um sistema para reduzir o aquecimento em dias de sol muito forte e escoar a água quando está chovendo.

A quadra do Hot Beach Olímpia poderá ser utilizada pelos visitantes mediante reserva. Ela também está disponível aos interessados em geral, que poderão locar o espaço para treinos de atletas amadores, campeonatos profissionais e eventos de caráter sócio-esportivo, inclusive em horários alternativos ao funcionamento ao público.

