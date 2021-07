PMI industrial do Reino Unido cai a 63,9 em junho e fica abaixo da prévia

01/07/2021 | 07:24



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu do nível recorde de 65,6 em maio para 63,9 em junho, segundo dados finais publicados nesta quinta-feira, 1, pela IHS Markit em parceria com a CIPS. A leitura definitiva ficou abaixo da estimativa preliminar de junho e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 64,2 em ambos os casos. De qualquer forma, o resultado bem acima da marca de 50 indica que o setor manufatureiro britânico continuou se expandindo em ritmo vigoroso no mês passado.