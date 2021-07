Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich conquistam segunda liderança, casais descobrem opinião do público e DR é formada no Power Couple Brasil

01/07/2021 | 01:10



É dobradinha de Casal Power que fala? Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich mostraram que vieram pra jogar e vencerem mais uma liderança no Power Couple Brasil 5. Nesta quarta-feira, dia 30, os dois arrasaram na Prova dos Casais e se tornaram - pela segunda vez - o casal todo poderoso da semana. No entanto, para conquistar esse título não foi nada fácil, o sertanejo foi até atingido por uma parte do cenário que despencou acidentalmente. Ai!

No desafio, os participantes tiveram que colocar a mão na massa - literalmente, já que o objetivo era fazer uma massa de bolo e colocá-la em forminhas, enquanto estavam pendurados de cabeça para baixo.

- Tinha tudo para dar errado, dei uma rachadinha [na cabeça] e a prova era de ponta-cabeça, graças a Deus o melhor aconteceu, disse Thiago.

Por outro lado, Nina Cachoeira e Filipe Duarte foram parar na DR mais uma vez, já que a dupla desistiu da prova após uma crise de labirintite. Assim como o casal fênix, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, por acumularem o pior saldo bancário da semana.

Além disso, durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu inaugurou um novo jogo em que os participantes puderam conhecer a opinião do público sobre eles. Um VT era exibido de cada casal e os telespectadores votaram, em tempo real, se a dupla sabonetou ou se posicionou na dinâmica Quebra-Power. Dany Hypolito e Fábio Castro sabonetaram e, por isso, ficarão de fora da próxima festa. Já Mari Matarazzo e Matheus Yurley ganharão um jantar por serem o casal que mais se posicionou, segundo o pessoal de casa.

Na votação da DR, Renata Domínguez e Leandro Gléria entraram na mira dos participantes e ocuparam a terceira vaga da berlinda. A eliminação irá ocorrer na próxima quinta-feira, dia 1. Quem vai sair?