Ilustrador Fernandes participa de exposição sobre a Olimpíada no Rio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 00:01



O ilustrador do Diário Luiz Carlos Fernandes participa a partir de hoje, até 14 de agosto, da exposição O Humor é Ouro, no Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro. O evento, que tem como tema os Jogos Olímpicos – justamente no mês em que começa a Olimpíada de Tóquio – reunirá 34 dos principais nomes do cartum, caricatura e charge do Brasil. E Fernandes participará com obras em referência a três atletas: o ginasta são-caetanense Arthur Zanetti, o velocista e saltador Jesse Owens e a ginasta Daiane dos Santos

A charge de Zanetti, por exemplo, foi publicada no Diário quando o ginasta ganhou a prata na Rio-2016 (ele já havia vencido o ouro em Londres-2012) e foi feita com a técnica bico de pena (canetinha) e lápis. Já Jesse Owens foi desenhado com pincel atômico. “É um cara que admiro muito, calou Hitler (em Berlim-1936), é uma lenda", explicou Fernandes. Já Daiane dos Santos, o artista tentou ilustrar de maneira diferente. "Nunca vi uma caricatura dela sem sorrir. Todo caricaturista explora os dentes. Então fiz diferente. Inclusive mandei para um salão e foi premiada. Ela e Zanetti são dois grandes atletas do Brasil”, afirmou o ilustrador.

Fernandes acredita que arte e esporte têm tudo a ver e essa exposição, para a qual foi convidado pelo também artista Amorim, vem bem a calhar. “Comparo sempre o artista com, por exemplo, o jogador de futebol: ambos já nascem sabendo. Ninguém ensina um Neymar como se bate na bola, como se dribla. A arte tem muito disso, a sensibilidade, não tem como ensinar. Cada um nasce com esse dom, assim como corredor, saltador, é um conjunto de sensibilidade e dedicação”, disse.

O ilustrador conta que já participou de salões e venceu prêmios justamente com obras que tinham personagens do mundo esportivo. Inclusive teve duas vitórias no Salão do Piauí com desenhos de atletas: Acelino ‘Popó’ Freitas e Pelé. Já inscreveu também outros, como Leonidas da Silva (o Diamante Negro) e Cássio, goleiro do Corinthians.