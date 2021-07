Impactos do desemprego

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 23:59



A divulgação da taxa de desempregado, feita ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra que o País nunca apareceu tão mal no retrato. São 14,76 milhões de pessoas em busca de colocação formal no mercado de trabalho – um recorde histórico. Trata-se de mais um dado a ampliar a dramática situação macroeconômica brasileira, já deteriorada pelas elevadas taxas de transmissão do novo coronavírus, deficiência na oferta de energia e inflação em alta. O tensionamento do ambiente político, com o surgimento de denúncias de corrupção no governo federal, dificulta, a curto prazo, a aprovação de medidas necessárias para a melhoria do ambiente de negócios.



Trazida a situação do desemprego crescente ao Grande ABC, nota-se o aumento dos gargalos sociais nas sete cidades. A perda do emprego formal e a precarização do trabalho pressionam as prefeituras, cujos serviços, em sua maioria ineficientes por natureza, acabam sobrecarregados pela chegada de novo contingente de pessoas em busca de saúde, educação e segurança – para ficar somente nas áreas mais demandadas. Até quando os municípios irão aguentar? Difícil prever. Mas é evidente que o fôlego vai ser mais curto, porque, como se sabe, uma das forças que impulsionam a arrecadação é justamente o poder de consumo dos cidadãos, que sofre abalo significativo com demissões em alta.



O que poderia alterar a situação e criar clima mais favorável à criação de vagas formais no Brasil? A aprovação das reformas tributária e administrativa seria essencial. Grosso modo, a primeira desafogaria as empresas, fazendo com que sobrasse mais dinheiro em caixa para investir na recolocação de recursos humanos. Já a segunda, ainda sem recorrer a análise aprofundada, permitiria à União enxugar custos com folha de pagamento, redirecionando o dinheiro economizado para políticas de estímulo ao emprego. Há, portanto, caminhos bastante claros para o País percorrer na busca da redução do desemprego. Infelizmente, o momento político conturbado não permite tanto otimismo.