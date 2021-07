Câmara de Rio Grande antecipa recurso para pagar demitidos do Paço

Júnior Carvalho

01/07/2021



A Câmara de Rio Grande da Serra, presidida por Charles Fumagalli (PTB), devolveu R$ 205 mil em sobra de receita para a Prefeitura, com o objetivo de pagar rescisão contratual de exonerados entre dezembro e janeiro, quando houve troca de governo.

Segundo Charles, o Sindicato dos Servidores do município e ex-funcionários procuraram o comando da casa em busca de solução para o impasse. Cerca de 50 servidores que atuavam no governo do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) e foram demitidos quando Claudinho da Geladeira (Podemos) assumiu o Paço seguem sem perspectivas de ver depositado o recurso trabalhista.

Conforme a casa, se o dinheiro do Legislativo não retornasse aos cofres da Prefeitura, esses ex-servidores permaneceriam sem horizonte de receber as verbas rescisórias.

Apesar de Charles alegar que o aporte será utilizado para quitar essas pendências, o Executivo não é obrigado a utilizar o recurso para essa finalidade.

A devolução do duodécimo desta maneira é mais um episódio em relação estremecida entre o governo Claudinho com a Câmara. Atualmente, os blocos independente e oposicionista são maioria na casa, o que já provou derrotas à administração, como a instalação de CPI para investigar denúncias de fura-fila na vacinação contra a Covid-19 no município.