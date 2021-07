Marcelo termina o semestre em paz

Raphael Rocha



01/07/2021 | 00:01



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), terminou o semestre muito melhor do que começou. O petista iniciou o mandato com derrotas sucessivas no Legislativo, inclusive perdendo o comando da casa – Geovane Correa (PT) foi superado por Zé Carlos Nova Era (PL). Na terça-feira, porém, a sessão foi de tranquilidade ao petista. Diferentemente de outras plenárias, quando até mesmo vetos a projetos de lei Marcelo via a casa derrubar, ontem todos os passos dados pelo governo foram referendados pela Câmara. Inclusive vetos a projetos de vereadores. A perspectiva para o segundo semestre é de terreno mais firme, a despeito de ainda haver críticas à atuação de alguns articuladores.



BASTIDORES

Almoço

Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), foram convidados para almoço na prefeitura de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). No bate-papo, troca de experiências administrativas, em especial no combate à Covid-19. Participaram do encontro os prefeitos de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Poá, Santana de Parnaíba e Taboão da Serra.

Revisão

O governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, passou a semana debruçado em confecção de projeto de lei complementar da reforma administrativa, com atribuição dos cargos criados e turbinados pela proposta aprovada pela Câmara. A ausência de atribuição é alvo de apuração por parte do Ministério Público, depois de protocolo dos vereadores Eduardo Minas (Pros), Reinaldo Meira (Pros) e Márcio Júnior (Podemos).

Lei Orgânica

O vereador Daniel Cordoba (PSDB), de São Caetano, entregou ontem relatório final do trabalho de revisão e atualização da LOM (Lei Orgânica do Município) – o tucano havia sido designado presidente de comissão de revisão e consolidação do documento, considerado a Constituição da cidade. “Durante esses seis meses, com apoio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), revisamos e atualizamos os mais de 250 artigos, com base nas novas doutrinas jurídicas, amparos legais e demandas da sociedade”, disse o tucano, que apresentou ao presidente da casa, Pio Mielo (PSDB), o relatório. O bloco é composto ainda por Marcos Fontes (PSDB, vice), Thai Spinello (Novo), Matheus Gianello (PL) e Américo Scuccuglia (PTB).

Saída

A publicitária Luciana Patara anunciou ontem que se desligou oficialmente do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Ela comandava a Unidade de Comunicação e Eventos, que agora será fundida ao setor de Planejamento e Assuntos Estratégicos – a pasta será dirigida pelo ex-vereador José Police Neto (PSD). Ela agradeceu ao prefeito e à primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra.

Reuniões

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) segue a peregrinação com reuniões junto a lideranças da classe política de São Caetano. Desta vez, o encontro foi com a bancada do PL na Câmara são-caetanense, formada pelos vereadores Caio Salgado, Cicinho Moreira e Matheus Gianello.

Volta

Depois de dois meses, inclusive com internação e entubação para tratar de Covid-19, a vereadora Lilian Cabrera (PT) retorna aos trabalhos na casa – retoma a cadeira que ficou ocupada no período pelo suplente Antônio Rodrigues (PT). “Voltei! E voltei com tudo. O compromisso com a cidade não vai parar, e será cada vez mais forte, contra a ignorância e preconceito, a favor das minorias, da ciência e da vacina.”