Três municípios iniciam vacinação de moradores com 39 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 07:00



Três cidades do Grande ABC, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, iniciam hoje a vacinação de moradores com 39 anos contra a Covid. A antecipação da campanha foi possível graças a novos lotes do imunizante da Astrazeneca que chegam para os municípios. Santo André, São Bernardo e Rio Grande da Serra protegem pessoas com 40 anos ou mais e São Caetano está imunizando moradores com 44 e 45 anos.

Em Mauá, a vacinação acontece nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A novidade é que a unidade da Vila Magini terá horário estendido para aplicação das doses, passando a ser de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30. As UBSs Flórida e Zaíra 2 também operam até as 19h30, mas somente hoje e na próxima terça-feira, datas de abertura das novas faixas etárias. Nos demais dias, assim como no restante das unidades de saúde do município, o funcionamento para imunização é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30.

A Prefeitura de Mauá reforça a necessidade de cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), do governo do Estado, que é obrigatório e agiliza os procedimentos. Somente serão imunizados residentes no município (o comprovante precisa estar em nome do morador). Todos devem apresentar CPF e documento com foto (CNH ou RG).

Em Diadema, a imunização também acontece nas UBSs, das 8h30 às 16h. No momento da vacinação, o morador deverá apresentar o documento de identificação pessoal (que contenha o número do CPF) e, obrigatoriamente, comprovante de residência e/ou carteirinha da UBS de referência.

Em relação ao comprovante de endereço, se não houver um no nome do próprio munícipe, poderão ser apresentados (de forma física ou digital), comprovantes que estejam em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, mas desde que seja apresentado junto documento que comprove esse parentesco e/ou estado civil (como certidão de nascimento e certidão de casamento).

Em Ribeirão Pires, a vacinação acontece no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h, tanto para pedestres quanto em formato drive-thru. Assim como nas outras cidades, é necessário a apresentação do CPF, comprovante de residência de Ribeirão Pires no nome da pessoa e cadastro impresso no site Vacina Já.



CAMPANHA

Ontem as cidades do Grande ABC aplicaram 19.857 frações da vacina contra a Covid, sendo 18.545 referentes à primeira dose e 1.312, à segunda, incluindo os imunizantes da Janssen, que exigem apenas uma aplicação. O número diário é o menor desde 20 de junho, quando foram ministrados 15.172 imunizantes em período de 24 horas.

Com isso, 41,5% dos moradores do Grande ABC já iniciaram o esquema vacinal, o que representa 55% dos adultos, com 18 anos ou mais. A proteção completa contra o coronavírus já é realidade para 12,4% dos 2,8 milhões de habitantes da região, o equivalente a 16,4% dos adultos.