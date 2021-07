Um novo capítulo na história da Associação. E quem escreve é o ex-guardinha da Dona Rita.

Ademir Medici



01/07/2021 | 07:00



A eleição para a renovação parcial dos conselhos Superior e Fiscal da Associação foi realizada em 28 de maio; votaram 98 associados no local de costume, o referencial Ginásio Lauro Gomes – nome que homenageia o prefeito que tanto fez pela Associação. Pela nona vez consecutiva, venceu a chapa ‘Reação’, a única inscrita.

Os novos conselheiros elegeram Sérgio Issa Del Nero presidente da diretoria, Euclides Valdoski Ramos ganhou como vice – aqui houve uma inversão; Sérgio Nero foi vice-presidente na gestão que se despede; Euclides Ramos era o presidente até então.

Maria Bethânia Santos Vieira assumiu a presidência do Conselho Superior, Sandro Ordonho Sinésio, vice. Para o Conselho Fiscal, Paulo José Farina, presidente; Marco Aurélio Silveira, vice; Luciano Gamba Marques, secretário.

Só falta a foto coletiva dos novos dirigentes – uma lição que pode ser buscada na história.



TÚNEL DO TEMPO

Anos atrás, Memória focalizou os ‘guardinhas’ da Dona Rita, meninos iniciando suas vidas profissionais na Prefeitura, devidamente uniformizados, para os trabalhos de auxílio no escritório, os pequenos mensageiros.

Num momento difícil da vida do funcionalismo municipal, com o risco de privatização do Imasf (o antigo Instituto de Previdência), é uma luz saber que outro órgão municipal, independente, o da Associação, continua regido diretamente por servidores que dão sequência a uma história iniciada em 1957. Amigo Vittório Stocco, gratidão.

A FOTO

O Conselho da Associação reunido em 1965: Ajácio Maia Coutinho (o primeiro em pé à esquerda), Antonio Vanzella (futuro vereador), Walter Gomes Miranda, Edson Soares, Aron Galante (futuro prefeito), Oswaldo Monteiro da Costa, João Simonato, Manoel Guarini, Joaquim Antonio Escobar Bueno Filho e Paulo Ferreira da Silva.

Sentados: Benedito Antonio Nascimento, Humberto Pego Marques, João de Lima (futuro vereador), Brasílio Prieto, Virgilio Simionato, Rita Zincaglia (secretária eterna de São Bernardo) e Jayme Monaco.



Em 1º de julho de...

1901 – Fundada, na Capital, a Associação dos Carpinteiros, Pedreiros e demais classes.

1916 – Luiz Angeli doa faixa de terra para o alargamento da Estrada do Vergueiro, em São Bernardo.

1921 – Sociedade Anônima Votorantim suspende as vendas de terrenos em São Caetano, por estar preparando o arruamento dos novos lotes, na atual Vila Barcelona.

1936 – Reconhecido, oficialmente, o Colégio São José, de São Bernardo, pelo registro número 37 do Departamento de Educação.

As madres Felicitá Spagnoli e Cecina Polci foram as primeiras, dando início a uma pequena escola na Rua Major Carlo Del Prete, 1.

1956 – No Maracanã, Brasil 2, Itália 0, gols de Canário. O jogo foi televisionado pela TV Record, em colaboração com a TV Rio, na primeira transmissão de um jogo de futebol do Rio para São Paulo.

Brasil: Gylmar; Edson e Nilton Santos; Zózimo, Formiga e Djalma Santos; Canário, Zizinho, Leônidas, Didi (Luizinho) e Ferreira.

Itália: Viola; Magnini e Cervato; Chiapela, Bernasconi e Segato; Mucineli (Cervelato), Gratton (Pozan), Virgili, Montuori e Prini.

Nota – Foi a revanche brasileira, que perdera o jogo anterior para a Itália em Milão.

n Em São Bernardo, o EC São Bernardo joga com o CA Atlético Expedicionários.

n Faleceu, em 29 de junho de 1956, o historiador paulista Eugênio Egas, aos 93 anos, autor de mais de 70 volumes, entre os quais o Dicionário Geográfico do Estado de São Paulo. São deles os dizeres colocados ao lado da Árvore das Lágrimas, a caminho de São Caetano.

1976 – O jurista Tito Costa confirma sua candidatura a prefeito de São Bernardo.

n São Caetano opta pela demolição do antigo prédio do Cine Max, no Centro.

Diário há meio século

Quinta-feira, 1º de julho de 1971 – ano 13, edição 1575

Movimento Sindical – Sindicato dos Têxteis inicia campanha de sindicalização na linha Santo André, Mauá e Ribeirão Pires.

Adeus – Sepultado em Ribeirão Pires o professor Sebastião Faria de Queiroz, falecido em Santo André aos 83 anos.

Professor, poeta e compositor. Deixou um rico depoimento publicado pelo Diário do Grande ABC e reproduzido aqui em Memória.

Municípios Brasileiros

- Em São Paulo, hoje é o aniversário de Assis. Elevado a município em 1917, quando se separa de Campos Novos do Paranapanema.

- Nos demais Estados, aniversariam: Afogados da Ingazeira, Amaraji, Parnamirim e Petrolândia (Pernambuco); Água Branca e Conceição do Canindé (Piauí); Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Normandia, São João da Baliza e São Luiz (Roraima); Guaraciaba (Minas Gerais); Iraí (Rio Grande do Sul).