Ministro do TSE revê voto e abre outra perspectiva para Auricchio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 20:29



O ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), reconsiderou seu voto a favor da manutenção da anulação dos votos do ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) e autorizou possibilidade para sustentação oral das partes interessadas no processo, em movimento jurídico que abre caminho para reversão da punição ao tucano e protela desfecho sobre o imbróglio político na cidade.

Em abril, Salomão havia, em decisão monocrática, rejeitado recurso da defesa de Auricchio, que teve o registro de candidatura indeferido pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano, com base em condenação eleitoral por doação irregular da campanha do tucano em 2016. Chefe do Executivo por três mandatos, o político foi o mais votado no pleito de 2020, com 42,8 mil votos, mas a anulação do desempenho o impediu de tomar posse para a quarta legislatura – desde o dia 1º de janeiro, o município é administrado por Tite Campanella (Cidadania), presidente da Câmara.

Nesta quarta-feira (30), Salomão reviu sua posição ao avaliar série de agravos dos interessados no processo. Além de Auricchio, estão como parte da ação Carlos Humberto Seraphim (PL, vice na chapa de Auricchio no ano passado), Fabio Palacio (PSD, ex-prefeiturável), Thiago Tortorello (ex-PRTB, ex-prefeiturável), Mario Bohm (Novo, ex-prefeiturável), Psol e o Ministério Público. Salomão não somente reverteu sua decisão monocrática como acolheu pedido para que todos os interessados possam fazer sustentação oral de argumentação durante julgamento do episódio no TSE.

“Considerando a relevância das alegações expendidas por todos os agravantes e, ainda, a complexidade da matéria, a hipótese é de provimento dos agravos internos para melhor exame da matéria em plenário, possibilitando-se às partes realizar sustentações orais”, escreveu o magistrado.

O despacho de Salomão faz o trâmite no TSE praticamente retornar à estaca zero, regressando à etapa posterior à apresentação de alegações do MP – o órgão entende que Auricchio não tinha condições jurídicas de concorrer no ano passado. Pelos próximos passos, Salomão só emitirá seu voto depois de apresentação de todas as versões dos interessados. Superada essa etapa, o plenário (composto por sete ministros) decidirá se os votos de Auricchio merecem ou não ser anulados.

Como a decisão do relator do caso acontece às vésperas do recesso judiciário, o assunto retornará à pauta no próximo semestre, o que faz com que a defesa do tucano ganhe tempo em meio ao imbróglio político. Tite é aliado de Auricchio, eleito presidente da Câmara – e consequentemente prefeito – com articulação auricchista. Por outro lado, o despacho enfraquece discurso da oposição, em especial de Palacio, de que uma nova eleição estava próxima para ser marcada.

O CASO

Auricchio foi condenado em segunda instância por captação irregular de doação eleitoral no pleito de 2016 depois de ter recebido quantias consideras suspeitas de duas aposentadas - Maria Alzira Garcia Correia Abrantes (R$ 350 mil) e Ana Maria Comparini Silva (R$ 293 mil).

O tucano recorreu da decisão durante sua gestão no Palácio da Cerâmica. Em 2020, já com a pandemia em curso, obteve vitória no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), que impediu a cassação de seu mandato. A decisão do presidente da corte, Waldir Nuevo Campos, foi utilizada pelos advogados de Auricchio como argumento para bancar sua candidatura à reeleição. A alegação da defesa do ex-prefeito foi a de que, no momento do registro da campanha, ele estava elegível.

Ana Lúcia Fusaro, entretanto, considerou que a decisão do presidente do TRE-SP tinha caráter exclusivo de permanência de Auricchio na cadeira para não gerar instabilidade política em meio à crise sanitária da Covid-19. O entendimento foi o mesmo do plenário do TRE-SP, ao analisar recurso do político contra a anulação de seus votos.

Auricchio não retornou aos contatos do Diário sobre a decisão desta quarta-feira.