A pedido das seleções, Fifa permite inscrição de mais 4 jogadores na Olimpíada

30/06/2021 | 20:15



A Fifa decidiu permitir que as seleções de futebol que vão disputar a Olimpíada de Tóquio possam levar mais quatro jogadores além dos 18 já convocados até o momento. A decisão de liberar a inscrição de 22 atletas é excepcional para essa edição dos Jogos Olímpicos e ocorre a pedido das equipes.

As seleções, incluindo o Brasil, que buscará o segundo ouro olímpico em Tóquio, têm até a próxima sexta-feira, 2 de julho, para entregar a lista com os quatro novos convocados. O limite de idade a ser respeitado é de 24 anos - era de 23, mas foi ampliado extraordinariamente por conta do adiamento da Olimpíada provocado pela pandemia de covid-19.

Todas as seleções convocaram, até agora, 18 jogadores, além de um reserva, que só seria chamado caso houvesse necessidade de uma substituição. O técnico André Jardine não revelou quem é o suplente da seleção brasileira olímpica.

Antes da lista final, as equipes também encaminharam à Fifa um documento com os nomes de 50 jogadores. De acordo com a CBF, a entidade máxima do futebol não detalhou se os quatro novos convocados devem constar nessa relação inicial.

A última etapa de preparação da seleção olímpica para os Jogos Tóquio começa nesta quinta, quando o técnico André Jardine terá à sua disposição apenas jogadores que atuam fora do Brasil.

Os treinamentos serão realizados na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, e seguem até o dia 8 de julho. Os convocados que atuam em clubes brasileiros se juntam à delegação após o encerramento da décima rodada do Brasileirão, no dia 8. O grupo completo embarca na madrugada do dia 9 para Doha, no Catar.

O meio-campista Douglas Luiz, do Aston Villa, será o último entre os 18 convocados a se apresentar para a disputa da Olimpíada. O jogador está com a seleção principal que disputa a Copa América. A seleção olímpica embarca para o Japão no dia 15 de julho. A estreia nos Jogos Olímpicos será contra a Alemanha, no dia 22 de julho.