Estado anuncia R$ 39 milhões em obras preventivas e equipamentos para as Defesas Civis municipais

Yara Ferraz



30/06/2021 | 17:40



O Governador João Doria (PSDB) anunciou hoje a liberação de R$ 39 milhões para investimento no Sistema de Proteção e Defesa Civil. Serão destinados R$ 22 milhões para obras preventivas e recuperativas em municípios com carência de recursos e R$ 17 milhões para compra de equipamentos para as Defesas Civis municipais. A iniciativa inclui as cidades de Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra.

“Nunca houve um evento para oferecer recursos e condições adequadas para a Defesa Civil do Estado de São Paulo. É a primeira vez que a Defesa Civil é colocada no patamar que merece, com investimentos de quase R$ 40 milhões numa única iniciativa como estamos anunciando hoje”, disse Doria.

A ação anunciada pela Defesa Civil é inédita no Brasil, pois é a primeira vez que um governo de estado investe diretamente na compra de equipamentos para as Defesas Civis dos municípios. Ao todo, serão beneficiados 187 municípios paulistas.

Deste total, 44 municípios assinaram convênios para obras. São eles: Águas de Lindóia, Aguaí, Alfredo Marcondes, Auriflama, Álvares Machado, Bofete, Palmital, Cajuru, Campos Do Jordão, Capão Bonito, Clementina, Cunha, Dirce Reis, Estrela Do Norte, Floreal, General Salgado, Gastão Vidigal, Getulina, Guariba, Itararé, Jales, Lagoinha, Maracaí, Mineiros do Tietê, Novais, Paulistânia, Paranapanema, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Redenção da Serra, Rubiácea, Sagres, Santo Anastácio, São Bento do Sapucaí, São Manuel, Sete Barras, Votuporanga, Ubatuba, Tremembé, Itariri, Eldorado e Nova Castilho.

O Governo de São Paulo vai garantir melhor atendimento à população ao entregar para 143 municípios kits de equipamentos básicos e essenciais ao trabalho de Defesa Civil, como itens para vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.

Também serão contemplados: Águas de Lindóia, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Embu das Artes, Laranjal Paulista, Mogi das Cruzes, entre outras cidades.