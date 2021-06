Após lançamento de documentário, Juliette Freire revela que se sentiu super emocionada

30/06/2021 | 16:10



Chegou no Globoplay na madrugada da última terça-feira, dia 29, o documentário sobre a vida de Juliette Freire que mostra todo o passado da vida da atual campeã do Big Brother Brasil e fala sobre como a maquiadora tem lidado com a fama após o reality show.

Assim que ficou disponível na plataforma, os fãs começaram a assistir e se sentiram bem emocionados quando a maquiadora falou sobre a sua irmã, Julienne, que morreu aos 17 anos de idade, após sofrer um acidente vascular cerebral.

Pensando aqui que o próximo episódio vai falar mais sobre a Julienne, e eu já tô com uma garrafinha de água do lado junto com um dipirona porque sei que vou chorar que nem uma desgraçada, disse um fã no Twitter.

Durante o primeiro episódio, Juliette conta como foi a infância em Campina Grande e dá até detalhes como lidou com a partida precoce de sua irmã.

- Eu dormia sentindo o hálito dela... Eu lembro até hoje o cheirinho da pele dela. Antes de dormir, eu dava um beijinho no olho dela.

E vendo a repercussão toda nas redes sociais sobre o documentário, Juliette comentou que se sentiu emocionada.

E eu já chorei tanto de felicidade. Eu nunca me senti tão amada na vida.

Que fofa!