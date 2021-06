Temperatura em Campos do Jordão atinge -0,5°C; veja como curtir o inverno por lá

Redação

Do Rota de Férias



30/06/2021 | 16:57



A temperatura em Campos do Jordão atingiu -0,5°C na manhã de 30 de junho, recorde negativo no ano. O frio intenso no Hemisfério Sul contrasta com a onda de calor intenso que vem atingindo cidades do Canadá e do EUA, que chegaram a registrar 49°C nos últimos dias.

Para quem pretende visitar a cidade do interior paulista, situada a cerca de 170 km da capital São Paulo, vale saber que há muitas atrações para curtir no inverno em Campos do Jordão.

O melhor nessa temporada é se isolar em casas de aluguel ou hotéis com lareira e aproveitar a boa oferta gastronômica da região, que não poupa fondues e chocolates quentes. Mas também é possível curtir, com conforto, uma série de experiências a céu aberto.

Temperatura em Campos do Jordão: inverno

Com os termômetros flertando com números negativos e jogando a temperatura em Campos do Jordão lá para baixo, a dica é colocar roupas pesadas e caminhar pela Vila Capivari, o principal centro comercial da cidade. Ali, há grande oferta de compras e restaurantes, além da famosa cervejaria Baden Baden.

Se a ideia é evitar aglomerações, experimente visitar atrações naturais, a exemplo do Morro do Elefante, do Horto Florestal e do Parque Amantikir. Confira no álbum 10 opções para se divertir quando a temperatura em Campos do Jordão está baixa.

10 atrações de inverno em Campos do Jordão

PLANEJE SUA VIAGEM PARA CAMPOS DO JORDÃO





Booking.com





Ao planejar uma viagem para Campos do Jordão, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas linkadas aqui, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada, mesmo quando a temperatura em Campos do Jordão vai lá para baixo.