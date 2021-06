Rede pública de ensino recebe apoio pedagógico com espetáculos online

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 15:27



A 6ª edição do projeto Energia em Cena, que tem patrocínio da Raízen e realização da Imagini, retoma as atividades de apoio pedagógico às escolas da rede pública de ensino com um novo formato. Para driblar as limitações impostas pela Pandemia de Covid-19, as apresentações serão transmitidas no Youtube e as Secretarias de Educação, Secretarias de Cultura, escolas, ONGs e demais interessados em distribuir o conteúdo para pais de alunos matriculados na rede pública de ensino poderão enviar os episódios pelo WhatsApp.

Para Fernanda Bassani, diretora artística do projeto e que é de Santo André, o novo formato, apesar de desafiador, também possibilitará que mais crianças sejam beneficiadas pelo conteúdo. "Inicialmente, só poderíamos apresentar a peça de teatro para as crianças que estivessem presencialmente assistindo. Com o novo formato, quebramos as barreiras geográficas”, afirmou.

“Cientes das limitações de acesso à internet em algumas regiões periféricas, optamos por, além das apresentações síncronas no YouTube, também incluir na programação de conteúdos episódios gravados, que serão enviados por WhatsApp, para que as Secretarias e Instituições possam enviar via Lista de Transmissão para os contatos de pais e responsáveis, visto que a maioria das operadoras disponibiliza gratuitamente o uso de dados no WhatsApp. Com isso, intensificamos a democratização do acesso ao conteúdo do projeto", completou.

Com a alteração do formato, a peça teatral Pinuca, que traz, de forma interativa e lúdica, informações sobre higiene pessoal, poderá ser acessada por qualquer pessoa nos dias e horários das apresentações, levando o projeto a um número muito maior de público do que o traçado inicialmente pelo projeto. A história conta o dia-a-dia de Tonico, um menino muito ativo que não gosta de tomar banho, apesar da cobrança constante de sua mãe. Um dia, de tanto ficar sem tomar banho, Tonico se vê numa situação inusitada, quando uma porquinha chamada Pinuca se apaixona por ele.

Realizado desde 2012 pela Imagini, o Energia em Cena já apresentou espetáculos socioeducativos para um público de 363 mil pessoas em 46 municípios, de cinco estados. "O objetivo do Energia em Cena sempre foi o de levar ações culturais a regiões menos favorecidas, apresentando conteúdos socioeducativos relevantes para crianças e adolescentes. No caso da temporada da peça Pinuca, podem parecer óbvias as orientações sobre higiene, mas, na realidade, ainda há muito descuido em relação a esses hábitos. Agora, com a pandemia, os cuidados ganharam ainda mais importância", destaca Fernanda.

A temporada digital de Pinuca foi agendada com Secretarias de Educação e Cultura de cidades dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e teve início da circulação dos episódios via WhatsApp a partir do dia 15 de junho. As próximas apresentações on-line acontecem nos dias 3, 9 e 17 de julho, no canal de YouTube do Energia em Cena, que pode ser acessado em qualquer parte do País. Nos dias 3 e 17 a apresentação será às 15 horas. No dia 9, 10h30. Acesso pelo link https://bit.ly/3h8M9q5.