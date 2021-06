Erika Januza assume receio de namorar com Juan Nakamura, 14 anos mais jovem: - Fugi, relutei, porque ele é muito novo

30/06/2021 | 15:11



Erika Januza abriu o coração sobre o seu namoro com Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz assumiu o receio que tinha em se relacionar com o jovem, 14 anos mais novo do que ela (Erika, atualmente, tem 36 anos de idade, enquanto Juan tem apenas 22 anos).

- A idade era meu medo, mas ela nunca atrapalhou em nada, pelo contrário. Nós combinamos, gostamos das mesmas coisas. A Carol me mostrou foto do Juan quando ele tinha 16 anos. Eu falei: Nossa, você tem um filho desse tamanho. Não imaginei o que aconteceria anos depois. Fugi, relutei, porque ele é muito novo. No fim das contas, estamos aí, felizes da vida.

Erika ainda confessou que costumava namorar homens mais velhos.

- Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Eu pensava: Homem mais novo vai me dar muito trabalho. Eu sou mais focada, quieta. Então, acreditava que não daria certo. Mas isso é muito relativo. Às vezes um cara mais velho está no oba oba. O Juan também é quieto, tem o mesmo temperamento que eu. Os 14 anos de diferença não pesam. Pode ser que daqui a seis ou sete anos comecem a pesar.

Apesar do relacionamento estar ótimo, a atriz não pretende juntar as escovas com o modelo. Mesmo assim, Juan está ajudando a namorada com todo o projeto de decoração de sua nova casa.

- Não temos planos de morar juntos ainda. Estamos bem, felizes. A pandemia nos deixou mais unidos. Ele está me ajudando com a casa. Ela é linda, muito mais do que eu pedi a Deus. Me sinto grata.

Felizmente, a vida profissional de Erika também vai muito bem. A atriz está escalada para viver Laila na novela Verdades Secretas 2, que ainda não tem data de estreia.

- Comecei um processo para mudar meu corpo. Não estou malhando mais. Nunca tinha feito uma transformação corporal assim para um trabalho. Nada foi exigido, eu é que achei que caberia. Saíram notícias dizendo que a personagem vai ter distúrbios alimentares, mas não é nada disso. É muito mais embaixo o negócio. É um papel bem forte, um presente do Walcyr Carrasco na minha vida. Conversei com bastante gente para poder fazê-la. É uma responsabilidade a mais quando se trata de uma história que representa pessoas fora da ficção. Será bem dramático.

Após a série de Walcyr, a artista interpretará Sarah, uma policial, em Arcanjo Renegado.

- Ainda é difícil falar da preparação porque eu estou passando por uma transformação para viver a Laila e depois vou viver outra para a Sarah. Diria que o caminho da Sarah está mais próximo do Carnaval. Quero ganhar mais corpo e condicionamento físico para atravessar a Sapucaí com alegria, saúde e disposição. Mas ainda é cedo porque não sabemos quando teremos o Carnaval.

No último fim de semana, Erika também foi anunciada como rainha de bateria da Viradouro, escola de samba do Rio de Janeiro.

- Eu estou extremamente feliz. Sempre foi um sonho. Eu era aquela adolescente que se divertia ao sentar na frente da TV para assistir aos desfiles até acabar. Na primeira vez que estiver com os ritmistas no ensaio, não sei se vou olhar e admirar ou pular e gritar. Acho que vai ter menos samba do que qualquer coisa. Vai ter mais emoção. Estou ansiosíssima. Que as condições no país melhorem e permitam que a gente volte em breve para viver tudo isso.