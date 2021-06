Renata Domínguez se irrita e chora depois de Prova dos Casais no Power Couple Brasil

30/06/2021 | 15:10



As emoções estão afloradas no Power Couple Brasil! Depois da Prova dos Casais que aconteceu na última terça-feira, dia 29, Renata Domínguez não conseguiu conter o choro e ficou irritada com o desempenho do companheiro, Leandro Gléria:

- Essa não é uma prova fácil, Re. Calma, tentou apaziguar Li Martins.

Mas Renata respondeu chorando:

- Sinceramente, eu não acho difícil essa prova. Mas o Le ficou nervoso.

Outra pessoa que se desesperou foi Geórgia Fröhlich, que não quis saber de papo com Thiago Bertoldo depois da Prova dos Homens, na qual JP e a ex-Rouge ficaram em primeiro lugar:

- Eu quero ir para o quarto, disse, chorando.

- Você tem que aprender a saber perder. A gente não foi eliminado. Eu não estou acreditando que você tá fazendo isso, falou o cantor.

Também na Prova dos Homens, Mari Matarazzo e Matheus Yurley se desentenderam:

- Você está me atrapalhando, gritou ele.

- Você está perdendo tempo, rebateu ela.

Matheus ainda chorou de saudades da filha no reality show. Ele foi consolado por Leandro, que disse:

- A gente está junto, viu? Fica bem, meu irmão.

- Estamos juntos. Conte com a gente sempre, concordou a atriz.

Já nesta quarta-feira, dia 30, rolou um clima de romance entre Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. O médico surpreendeu a amada com um café da manhã:

- Ah, você trouxe café, que fofinho! Que lindo, afirmou ela.