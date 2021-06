Faturamento do setor de máquinas cresce 0,7% em maio, diz Abimaq

30/06/2021 | 14:54



O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 0,7% em maio na comparação com abril, para R$ 17,179 bilhões, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Na comparação com maio do ano passado, o faturamento líquido do setor avançou 46,1%.

No acumulado de janeiro a maio, em relação a igual período de 2020, o faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 39,2% e no acumulado de 12 meses, também encerrado em maio, o crescimento foi de 23,3%.

Consumo aparente

O consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos cresceu em maio 5,2% na comparação com abril, informou a Abimaq. Denomina-se consumo aparente de um bem o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações.

Na comparação com maio do ano passado, o consumo aparente do setor de máquinas cresceu 37,5%. No acumulado do

No acumulado do ano, o consumo aparente cresceu 21,8% e no período de 12 meses avançou 15,6%.

Exportações

As exportações do setor de máquinas e equipamentos cresceram 7,3% em maio comparativamente a abril, segundo a Abimaq. Na comparação com maio do ano passado, as exportações cresceram 46%, passando a acumular no ano crescimento de 14,1%. Já em 12 meses, as exportações caíram 10,8%.

As importações do setor cresceram 19,2% em maio em relação a abril, avançaram 56% em maio em relação a maio do ano passado e aumentaram 4,5% no acumulado do ano até maio. Já no período de 12 meses até maio, as importações do setor recuaram 8,6%.

Emprego

A taxa de emprego no setor cresceu 1,3% em maio ante abril, 19,3% em relação a maio do ano passado e acumulou no ano alta de 5,5% em 2021. Em 12 meses, o emprego no setor cresceu 6,8%.

Nuci

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor registrou uma ligeira queda de 0,10 ponto porcentual em maio em relação a abril, de 78% para 77,9%.