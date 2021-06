Bolsonaro: Não vai ser com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui

30/06/2021 | 14:50



O presidente Jair Bolsonaro chamou os líderes da CPI da Covid de "bandidos" durante cerimônia de inauguração da Estação Radar de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. "Não conseguem nos atingir; não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui", disse à plateia.

Em seguida, reafirmou o alinhamento político entre o governo e o Congresso. "Nossos amigos do Legislativo têm nos dado grande apoio em todas as propostas que temos apresentado", disse.

Bolsonaro ressaltou a maioria cristã do Brasil e voltou a enfatizar o papel institucional dos militares. "Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, temos Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade."