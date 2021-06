PlayStation: veja os jogos da PS Plus de julho

Da Redação

A PlayStation revelou os jogos que serão disponibilizados aos assinantes da PS Plus em julho. Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds para PlayStation 4, além de A Plague Tale: Innocence para PlayStation 5, chegam ao serviço a partir do dia 6 do próximo mês.

Os jogos disponíveis na PS Plus em julho poderão ser baixados até 2 de agosto. Virtua Fighter V, que entrou no line-up em maio, ainda está disponível.

Veja, abaixo, mais detalhes dos jogos da PS Plus em julho: