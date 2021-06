Bolsas da Europa fecham em baixa, em meio ao avanço da variante Delta na região

30/06/2021 | 13:37



As Bolsas da Europa fecharam em queda de cerca de 1% nesta quarta-feira, 30, em meio à crescente preocupação em relação à disseminação da variante delta do coronavírus, que já leva países a renovarem restrições a viagens.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, encerrou a sessão em baixa de 0,77%, a 452,84 pontos.

Na esteira da propagação da mutação Delta, primeiramente identificada na Índia, o Reino Unido voltou a ter mais de 20 mil casos diários de covid-19 nos últimos dias pela primeira vez desde janeiro. Para tentar conter a cepa, Portugal e Espanha foram alguns dos países que impuseram restrições a viajantes vindos do país insular.

O governo da França já fala em uma possível quarta onda de infecções. Na Alemanha, a variante representou 36% dos novos casos da doença na semana encerrada em 20 junho, ante 15% nos sete dias anteriores.

Os temores quanto ao quadro epidemiológico espalharam cautela pelas mesas de operações do continente e desestimularam a compra de ações.

Em Londres, o índice FTSE 100 recuou 0,71%, a 7.037,47 pontos.

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) revisou para baixo o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) britânico, que encolheu 1,6% no primeiro trimestre deste ano ante o anterior.

Entre outros indicadores, o índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 1,9% em junho ante igual mês do ano passado, desacelerando levemente em relação ao acréscimo anual de 2% observado em maio, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

Na visão da Capital Economics, a inflação deve voltar a subir mais nos próximos meses no bloco da moeda comum. "Mas achamos que voltará a desacelerar no início do ano que vem e seguir baixa a partir de então", prevê.

O alívio nos preços em junho, contudo, não ajudou os negócios. Na Bolsa de Frankfurt, o DAX cedeu 1,02%, a 15.531,04 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 0,91%, a 6.507,83 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB baixou 1,01%, a 25.102,04 pontos.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35, de Madri, caiu 1,05%, a 8.821,20 pontos.

Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,95%, a 5.034,99 pontos.