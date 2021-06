Karina Bacchi confirma que foi vacinada contra Covid-19 após receber alertas sobre aplicação do imunizante

30/06/2021 | 13:10



Karina Bacchi, de 44 anos de idade, esclareceu a confusão ocorrida em seu Instagram por causa do vídeo em que aparece sendo vacinada contra a Covid-19 na última terça-feira, dia 29. A influenciadora digital voltou ao posto móvel de saúde nesta quarta-feira, dia 30, após receber alerta de fãs e de profissionais, que apontaram que poderia ter ocorrido um erro na aplicação da vacina.

Tudo começou após Karina registrar todo o momento da vacinação, desde que chegou ao local até receber o imunizante. Após as postagens, ela recebeu mensagens de internautas preocupados se ela realmente havia tomado a vacina.

- Recebi milhares e comentários, inclusive no privado, de profissionais de medicina questionando a aplicação... profissionais achando que a vacina não foi aplicada na totalidade, ou corretamente, e outros confirmando que ela foi sim aplicada. Por tanta divergência de informação, e por recomendação médica, amanhã voltarei ao local para pessoalmente confirmar, desejando que tudo tenha sido feito de forma correta, disse ela.

Logo pela manhã, Karina apareceu no mesmo local onde recebeu a vacina e explicou que iria esclarecer toda a confusão e se certificar que havia sido imunizada.

- Eu não tenho intuito em promoção nenhuma com esse assunto. Não sou a pessoa falem bem ou falem mal e falem de mim. Esse alerta foi enviado por vocês e por profissionais, por isso me achei no direito de estar postando, pedindo opiniões. Respeito demais os profissionais de área médica, então fiquem tranquilos, não tive o intuito de ser injusto com ninguém. A questão de eu estar gravando foi uma maneira de exaltar o momento a vacinação. Eu estava muito feliz assim como milhares de pessoas tem feito isso. Me desculpa mais uma vez, mas estou aqui na fila aguardando pra ser atendida e esclarecer tudinho, esclareceu ela sobre o assunto ter rendido na internet.

Mais tarde, ela apareceu com a profissional de saúde que havia lhe vacinado e explicou que tomou o imunizante:

Vacinada! Venho nesse momento esclarecer as mensagens de milhares de pessoas entre elas até profissionais da saúde, que assim como eu ficaram em dúvida com relação a aplicação da vacina com essa seringa que foi utilizada em meu vídeo postado no momento da aplicação . Eu retornei até o local onde recebi toda explicação ( que compartilho com vocês nesse post ), e onde também agora tenho certeza que fui vacinada corretamente sim. A equipe me recebeu com a maior atenção e inclusive me explicou que essa tem sido uma dúvida recorrente e que muitas pessoas estão retornando com seus vídeos para se certificarem. Agradeço demais a atenção e compreensão da profissional que me atendeu e entendeu minha preocupação. Meu coração está em paz agora