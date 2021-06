Paula Fernandes posta foto com legenda enigmática e deixa os fãs curiosos

30/06/2021 | 13:10



Paula Fernandes compartilhou em suas redes sociais na última terça-feira, dia 29, uma foto ao lado de seu namorado, Rony Cecconello, e deixou uma legenda bem sugestiva para os seus fãs e seguidores.

Noite especial com eles!

E claro, por conta desse eles os fãs ficaram com uma pulguinha atrás da orelha para entender o plural da palavra e começaram a questionar se a cantora estaria grávida. Nos comentários, os seguidores começaram com as teorias:

Paula tá grávida?, disse um fã.

Está vindo bebê aí? Eles!! Conta pra nós, vida!, questionou outro.

Para quem não sabe, o casal está mantendo um relacionamento sério desde 2019. O empresário já é pai de dois filhos e Paula ainda não se tornou mãe, mas em uma entrevista para o Gshow, ela já confessou que isso é um dos seus maiores sonhos.