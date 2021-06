Gui Napolitano participa do Encontro e analisa seu jogo em No Limite

30/06/2021 | 13:10



Gui Napolitano foi eliminado da tribo Carcará na última terça-feira, dia 29! E nesta quarta-feira, dia 30, o ex-BBB esteve no Encontro com Fátima Bernardes para analisar sua participação do No Limite. A apresentadora questionou se o modelo ficou surpreso ao ser eliminado:

- Eu fiquei surpreso, sim. Como eu tinha dito, eu ouvi as meninas comentando que poderiam ir em mim, eu já estava esperando votos delas. Mas a minha surpresa foi o voto do Viegas, que decidiu a minha eliminação.

O ex-BBB ainda disse que em determinado momento, o jogo vai afunilando:

- Lá a gente cria teorias, a gente não sabe o que está por vir no jogo. A gente sabia que a partir do momento que fosse afunilando, a gente teria esse problema de ir encarando os desafios.

Fátima perguntou se a proximidade entre Viegas e Elana influenciou no voto dele:

- Tá uma coisa bem forte aqui fora, a galera shippando eles dois. Eu tampem shippo, os dois combinam bastante. Não que estão juntos, não tô dando nenhum spoiler. Acho que teve um pouco disso, ele tem um grande carinho por ela, também por mim.

Gui analisou os outros participantes:

- A Paula está levando o time nas costas, tá indo superbem. Ela tem esse poder de liderança, e ela foi decisiva em alguns momentos de outras provas. (...) O Viegas é o equilibrado. Em situações difíceis, a gente precisa ter uma pessoa como o Viegas. Ele é totalmente equilibrado. O Zulu fala demais, no bom sentido, passa a experiência de atleta. (...) A Elana é esforçada, estou satisfeito com a participação dela até agora. Gosto bastante dela.

Ele considera que agregou bastante durante o reality show:

- Acho que eu agreguei muito durante o programa, de diversas formas. A nossa equipe foi escolhida muito bem em questão de características, cada um tinha uma característica diferente.

Por fim, ele comparou o Big Brother Brasil e o No Limite:

- O BBB é mais tranquilo, as duas experiências são maravilhosas, mas o No Limite, a gente sai da nossa zona de conforto, é muito difícil lidar com as situações. A gente tem que se virar com o que tem. (...) Tô muito feliz com a minha participação.