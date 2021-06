Com frio de São Paulo, Ana Maria Braga apresenta o Mais Você enrolada em edredom

30/06/2021 | 12:10



Ana Maria Braga mostrou como os paulistanos gostariam de estar logo na manhã desta quarta-feira, dia 30, enquanto trabalham durante o frio. A apresentadora surgiu trabalhando enrolada em um edredom no palco do Mais Você!

Pouco antes da atração iniciar, ela brincou com as colegas do Bom Dia Brasil após apresentar as pautas do dia:

- É pra já, depois que eu tirar o edredom!, brincou ela, enquanto aparecia toda enrolada.

Em seguida, ela brincou que o traje felpudo de mangas compridas era só pra mostrar que realmente o frio está puxado na cidade. Segundo informações do G1, a temperatura bateu o recorde de mais baixa do ano, chegando a 5°C.

- Eu não estou fazendo brincadeira, não. Não é o meu edredom - quisera eu ele fosse assim -, mas é pra dizer que vocês...o frio aqui em São Paulo, vocês não fazem ideia! Meu pinguim aqui está de prova. Estamos merecendo um pinguim na mesa. Em Demétrio, onde minha filha mora, deu 0°C essa noite, coisa que a gente não ouve falar no calendário normal. Aqui em São Paulo amanheceu muito frio também, tomar banho foi um desafio hoje!, disse ela aos risos.