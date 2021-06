Câmara de S.Bernardo aprova projeto de Morando para extinguir Imasf

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 11:30



A Câmara de São Bernardo aprovou projeto de lei de autoria do prefeito Orlando Morando (PSDB) colocando fim ao Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo). A proposta foi encaminhada na manhã desta quarta-feira (30), horas antes de a sessão começar, fator que não foi impeditivo para a bancada governista referendar a ideia do prefeito.

Há duas semanas, o Diário mostrou que a decisão do governo Morando em tocar, via Executivo, licitação para contratação de plano de saúde aos servidores era passo decisivo na desidratação do instituto. Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) e conselheiros eleitos da instituição vislumbravam que a medida iria provocar a extinção do Imasf. O governo, em nota enviada ao Diário no dia 18, assegurou que “não existe risco de encerramento das atividades da autarquia. Pelo contrário. A movimentação é aguardada com expectativa pelos assistidos, por oferecer melhorias à rede de atendimento hospitalar em São Bernardo”.

Desta vez, em um projeto de lei de quatro páginas, o discurso de Morando é outro. Na justificativa do texto, o prefeito alega que estudo atuarial indica existência deficit de anos no instituto e que para cobrir esse descompasso seria necessário aumentar desproporcionalmente os valores de planos de saúde, o que “muito provavelmente, inviabilizaria a manutenção dos beneficiários”. O Imasf atende hoje cartela com 38 mil usuários.

Ainda no escopo do projeto, o chefe do Executivo argumenta que “o modelo de autogestão praticado pelo Imasf, nos moldes atuais, se exauriu, de tal forma que não mais pode proporcionar aos beneficiários serviços demandados de forma satisfatória”.

A líder da bancada do PT na Câmara, Ana Nice, chegou a pedir adiamento da votação diante do afogadilho do envio do projeto à casa. “O projeto nos foi apresentado no meio da sessão, sem realizar audiência pública e sem ampla discussão com as pessoas envolvidas”, criticou a petista. “Esse estudo que o prefeito cita no projeto, essa planilha financeira, não foi apresentada também.”

Como antecipou o Diário na edição desta quarta-feira, Morando avisou os vereadores da base de sustentação somente na reunião de bancada na noite de terça-feira que iria encaminhar a votação.

O Imasf foi criado em 1964, ainda com o nome de Instituto Municipal de Previdência de São Bernardo, para cuidar da prestação de serviços de saúde aos servidores – a denominação atual foi designada em 1999.

Sindserv organiza protesto na região central da cidade.