Pelé chama Zuckerberg de “Rei do ZapZap” em campanha do WhatsApp Pay

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/06/2021 | 10:48



Para comemorar a chegada do WhatsApp Pay a todos os usuários brasileiros, a empresa realizou uma ação com Pelé e Mark Zuckerberg. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais do jogador nesta terça-feira (29), os dois falam sobre a facilidade de uso da ferramenta. O que chama atenção, porém, é a forma como eles se tratam. O executivo diz que o atleta é o “Rei do Futebol”, enquanto o norte-americano é chamado de “Rei do ZapZap”.

A campanha com as estrelas é uma forma de informar a chegada do WhatsApp Pay e provar sua segurança para o público brasileiro. Isso porque a ferramenta foi lançada em junho de 2020, mas foi suspensa logo em seguida pelo Banco Central (BC). O órgão não foi informado sobre o lançamento. Por isso, queria avaliar os riscos envolvidos no recurso e garantir que seu funcionamento fosse adequado – algo que só foi comprovado em maio deste ano.

De forma geral, a ferramenta de pagamentos criada pelo “Rei do ZapZap” permite que usuários transfiram dinheiro pelo chat, sem a cobrança de taxas. Para isso, é preciso ter um número de telefone do Brasil e somente são aceitas transações dentro do País. O serviço estará disponível para clientes com cartões de débito ou pré-pagos. Cartões de crédito não estão habilitados.

Abaixo, você confere a ação em que Pelé chama Mark Zuckerberg de “Rei do ZapZap”: