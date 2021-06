Acidente entre ônibus e carro mata uma pessoa em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 10:13



Na manhã desta quarta-feira (30), um acidente entre um ônibus e um carro, do modelo Meriva, matou uma pessoa, no Parque das Nações, em Santo André. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua do Oratório, altura do número 953. A mulher, que ainda não foi identificada, estava no veículo com outra duas pessoas, que foram socorridas após a colisão. A vítima fatal acabou ficando presa nas ferragens e morreu no local.