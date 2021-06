João Côrtes faz publicação sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e afirma: Gay desde criança

30/06/2021 | 10:11



Na última segunda-feira, dia 28, foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e diversas celebridades que pertencem a essa grupo acabaram fazendo publicações sobre o assunto - entre elas o ator João Côrtes.

Em seu Instagram, o jovem de 26 anos de idade publicou uma galeria com dois cliques; um de quando ele ainda era criança e um atual. Na legenda, ele frisou que sempre se identificou como homossexual, e estimulou os seguidores a não terem medo de assumirem quem são:

Gay desde criança. Desde sempre. Sejam vocês com orgulho. Com coragem. Com amor (próprio). Hoje é dia de orgulho.

Já na tarde da última terça-feira, dia 29, João voltou a falar sobre o assunto no Stories da rede social. O ator recebeu mensagens dos seguidores através de uma caixinha de perguntas, e comemorou o fato de um fã revelar que estava em uma jornada de autodescobrimento sobre seu gênero:

- Obrigada por compartilhar isso comigo! Que coisa linda, que bom que você está reconhecendo isso, que importante criar consciência sobre isso, que coragem. Nossa, te admiro muito.

Além disso, ele reforçou a importância de que as pessoas não tenham medo de se descobrir e se aceitar:

- A gente não pode esperar que as pessoas nos aceitem, se a gente não se aceitar primeiro.

Inspirador, não é mesmo?