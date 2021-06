Morre, aos 96 anos de idade, Delia Fiallo, autora de novelas como Esmeralda

30/06/2021 | 10:11



No dia 29 de junho morreu a escritora cubana Delia Fiallo, em Coral Gables, cidade localizada no estado da Flórida, Estados Unidos. A artista partiu aos 96 anos de idade, de acordo com informações da CNN, que confirmou a morte, que não teve a causa revelada, com uma fonte próxima à escritora.

A filha de Delia disse à Televisa que a mãe morreu em paz e rodeada dos entes queridos.

A cubana era considerada a mãe da novela latino-americana e escreveu mais de 40 obras para o rádio e a televisão, como Esmeralda, Cassandra, Mariana da Noite e Um Refúgio Para o Amor, as tramas mais conhecidas do grande público.