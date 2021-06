Silvio Santos repagina o visual, mas adia volta aos estúdios do SBT

30/06/2021 | 10:10



Silvio Santos aproveitou a última terça-feira, dia 29, para repaginar o visual! O apresentador de 90 anos de idade foi fotografado pelo seu cabelereiro, Jassa, que compartilhou o registro no Instagram:

Hoje recebemos a visita especial do Silvio Santos. Confira esse antes e depois!

Jassa ainda publicou um vídeo do apresentador e agradeceu:

- Advinha quem eu vou apresentar para vocês hoje? O meu garoto propaganda de 46 anos. Silvio, obrigado por esses 46 anos, espero que tenham mais uns 30.

Silvio respondeu, em tom de brincadeira:

- Não, não garanto.

Na foto, Silvio aparece com o cabelo tingido - no entanto, ainda não há previsão de retorno do apresentador para gravar os programas no SBT. Segundo informações do colunista Leo Dias, o dono da emissora já tinha data para voltar ao ar, mas cancelou o retorno por causa do frio de São Paulo.

Ainda segundo o colunista, foi a apresentadora Flor que informou o adiamento da volta de Silvio ao comentar uma publicação do Instagram:

Ele cancelou, acho que por conta do frio. Estamos com saudades dele.

Vale lembrar que o dono do SBT já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus