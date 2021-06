Ex de Diogo Nogueira posta mensagem enigmática após romance do sambista com Paolla Oliveira vir à tona

30/06/2021 | 09:10



O suposto romance entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira segue dando o que falar na internet!

Após foto dos dois juntos serem divulgadas e a atriz até aparecer ao lado de familiares do sambista, o colunista Leo Dias revelou que a ex-esposa de Diogo teria mandado uma indireta para Paolla via Instagram.

Na segunda-feira, dia 28, Milena Nogueira publicou no Instagram Stories uma mensagem que teria sido direcionada ao novo casal do pedaço.

Aprendam mulheres: Homem sem valor a gente deixa para mulher sem futuro, dizia a publicação, que já não pode mais ser vista no perfil dela.

Para completar, ela teria usado a música Ilusão, do rapper Filipe Ret, como trilha sonora da postagem.

Eu vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão, dizia o trecho da música publicado.

Milena e Diogo ficaram juntos por 20 anos e casados durante 14 anos. Em 2018, eles botaram um ponto final no relacionamento. Após o fim do casamento, Diogo engatou romance com a advogada Jéssica Vianna e, segundo Léo Dias, Milena também deixava mensagens intrigantes, dando pistas que estaria se referindo ao ex.

A frase que solteiro mais gosta: antes só do que ser infeliz, disse certa vez.

Paolla também terminou um namoro recentemente. Em abril, ela pôs fim ao romance com o coach Douglas Maluf.