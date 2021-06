Documentário sobre Juliette já está disponível no Globoplay

30/06/2021 | 09:07



O primeiro episódio da série documentental sobre a vida de Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21, já está disponível no Globoplay. Intitulado Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette, o seriado mostra a trajetória de vida da maquiadora paraibana, que também é advogada, até conquistar a fama após o BBB 21.

"Bem-vindos à história que vocês não conheciam. Quem já assistiu ao primeiro episódio do documentário #VocêNuncaEsteveSozinha?! Será que vamos chorar?", escreveu Juliette no perfil dela no Instagram. A paraibana tinha pouco mais de quatro mil seguidores na rede social antes de entrar no reality show da TV Globo. Quando saiu, ao conquistar o prêmio, já tinha quase 30 milhões. Ela é considerada por especialistas com um fenômeno da internet.