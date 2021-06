Desenhada por Gaudí, Casa Vicens pode ser alugada no Airbnb

Redação

Construída há 136 anos, a Casa Vicens foi a primeira casa desenhada pelo ilustre arquiteto Antoni Gaudí. A propriedade, que fica em Barcelona, na Espanha, entrou para a lista de imóveis da plataforma Airbnb e poderá ser alugada por uma noite.

Casa Vicens no Airbnb: experiência

Os sortudos que conseguirem reservar a estadia no local serão recebidos por Emili, anfitriã que ajudou a transformar o imóvel em uma espécie de casa-museu. Ele ficará responsável por mostrar todas as belezas arquitetônicas da propriedade, que foi projetada para ser uma luxuosa casa de veraneio e se consagrou como uma das primeiras construções em estilo Art Nouveau.

Depois de conhecerem as principais atrações do edifício, os hóspedes poderão desfrutar um menu gastronômico com estrela Michelin inspirado em Gaudí. A refeição será servida na belíssima sala de jantar do local. Depois, os participantes serão convidados a degustar uma bebida no luxuoso smoking room.

No final do dia, os viajantes seguirão para o quarto principal da família Vicens, onde passarão a noite. Confortável, a acomodação conta com detalhes impressionantes e exibe decorações criadas por Gaudí.

Como reservar?

A Casa Vicens poderá ser alugada no Airbnb a partir de 12 de julho, às 16h. Somente dois hóspedes conseguirão reservar a estadia de uma noite. Por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19, eles precisarão comprovar que residem na mesma área do imóvel.

