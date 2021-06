Náutico sofre empate do CRB no fim, mas segue líder e invicto da Série B

29/06/2021 | 23:48



Único time sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico deixou escapar a vitória sobre o CRB na noite desta terça-feira, quando apenas empatou por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela oitava rodada. O time pernambucano vencia até os 45 minutos do segundo tempo.

Erick, que está de saída do Náutico (retornando de empréstimo ao Braga, de Portugal), abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Só que o zagueiro Caetano deixou tudo igual para o CRB aos 45 minutos da etapa final.

Na classificação, o Náutico lidera de forma isolada, agora com 18 pontos. São cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota até agora, uma campanha de 75% de aproveitamento. Já o CRB chegou ao segundo jogo sem vitória - vinha de revés para Avaí, por 1 a 0, fora de casa - e chegou nos 11 pontos, na sexta posição. Fatalmente o time deverá perder posições com a sequência da rodada.

Os dois rivais fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e com diversas alternativas ofensivas. Juntos finalizaram 13 vezes ao gol, com os goleiros precisando ser acionados para segurar o zero no placar.

O Náutico forçou a marcação na saída de bola e dificultou a troca de passes do CRB, que melhorou em campo somente após os 30 minutos. E aos 42 criou a melhor chance de gol do jogo, quando Reginaldo cruzou, Hyrui não dominou e Erik, sem marcação, finalizou em cima do goleiro Alex Alves.

No segundo tempo os times seguiram fazendo confronto bastante movimentado, só que desta vez com bola na rede. Aos 13 minutos, Erick tabelou com Hereda e chutou cruzado, no canto direito do goleiro Diogo Silva, abrindo o placar para o líder Náutico no Rei Pelé.

Atrás no placar, o CRB pecou com a bola nos pés e encontrou a defesa do Náutico bem organizada. Aos 31 minutos, por exemplo, Diego Torres recebeu ótimo passe na área, mas na hora da finalização acabou sendo travado por Matheus Trindade.

De tanto insistir, o CRB conseguiu o empate aos 45 minutos. Guilherme Romão cruzou pelo lado esquerdo e o zagueiro Caetano, como centroavante de origem, desviou de primeira na grande área e mandou para as redes, dando números finais ao confronto.

O CRB volta a campo no sábado para enfrentar o arquirrival CSA, às 18h30, novamente no Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Náutico jogará já na sexta-feira, quando receberá o Operário, às 19 horas, no Aflitos, em Recife(PE).

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 NÁUTICO

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Jean Patrick (Carlos Jatobá), Claudinei (Wesley), Diego Torres e Alisson Farias (Ewandro); Erik (Nicolas Careca) e Hyuri. Técnico: Allan Aal.

NÁUTICO - Alex Alves; Hereda, Yago (Marciel), Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney (Luiz Henrique) e Jean Carlos; Erick, Vinícius (Vinícius Vargas) e Paiva (Matheus Carvalho). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Erick, aos 13 minutos; e Caetano, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Zandick Gondim Alves Junior (RN)

CARTÕES AMARELOS - Gum, Guilherme Romão e Diego Torres (CRB); Bryan e Jean Carlos (Náutico).

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).