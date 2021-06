Vacina e trabalho

Do Diário do Grande ABC



29/06/2021 | 23:59



São profundos os impactos da pandemia em praticamente todos os setores da sociedade. A disseminação descontrolada do novo coronavírus alterou, inclusive, as relações trabalhistas, conforme prova um dos itens incluídos pela Federação Estadual dos Sindicatos de Metalúrgicos na pauta de reivindicações da categoria encaminhada ontem aos patrões. O documento solicita que as empresas deixem de contratar, a partir de 2022, trabalhadores que não tenham se imunizado contra a Covid-19. Trata-se, como se verá, de novo paradigma, que tende a se espalhar por outras profissões e também ambientes. A onda pró-ciência avança a passos largos.



Com a atitude pioneira, o sindicato faz condenação enfática do negacionismo em vigor no Brasil e que coloca em risco tanto a vida de milhões de pessoas quanto a atividade econômica, que só será retomada em sua plenitude quando os programas de imunização superarem, de acordo com a maior parte das estimativas de especialistas, a marca de 70% da população.



Sabe-se que a Justiça tem entendimento semelhante à da entidade sindical. No mês passado, ao analisar caso de auxiliar de limpeza que atuava em hospital de São Caetano e se recusara a tomar a vacina contra a Covid-19, a juíza Isabela Flaitt, da 2ª Vara do Trabalho, reconheceu o direito do empregador de dispensar a funcionária por justa causa.



O despacho da juíza é histórico. “A necessidade de promover e proteger a saúde de todos os trabalhadores e pacientes do hospital, bem como de toda a população, deve se sobrepor ao direito individual da autora em se abster de cumprir a obrigação de ser vacinada”, escreveu Isabela.



Trabalhadores e empregadores devem começar a se preocupar com o assunto. Em pouco tempo, a questão deve estar pacificada nos tribunais, levando os departamentos de recursos humanos das empresas a se adaptar à nova realidade. A pandemia do novo coronavírus, graças à vacinação em massa, deve ser superada em algum tempo. Já o seu legado, como se vê, permanecerá nas mais diversas áreas.