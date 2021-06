Diferença social e o câncer de mama

Do Diário do Grande ABC



29/06/2021 | 23:59



A desigualdade social pode ser mais perversa do que parece, pois pode afetar as mulheres com câncer de mama. O diagnóstico precoce pode aumentar as chances de sobrevida, bandeira defendida pela Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) desde a sua fundação. Porém, será que existe como avaliar o contexto socioeconômico e a oferta de serviços de saúde no Brasil?



Temos poucos estudos sobre isso. Um dos mais recentes é o desdobramento da tese da aluna Nayara Priscila Dantas de Oliveira, da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). As publicações foram orientadas pelo professor Dyego Leandro Bezerra de Souza, do DSC/UFRN (Departamento de Saúde Coletiva), e contou com a parceria de pesquisadores do Inca (Instituto Nacional do Câncer). O trabalho foi publicado na revista Scientific Reports.



No artigo A Multilevel Assessment of The Social Determinants Associated With The Late Stage Diagnosis of Breast Cancer, os pesquisadores mostram que, em média, 40% dos tumores de mama foram diagnosticados em estágio avançado no Brasil. A maioria desses casos foi no Acre (57,4%). Fatores como nível de escolaridade também influenciam, pois quem estudou apenas o ensino fundamental podia aumentar em 38% o risco de ser tardiamente diagnosticada em comparação a quem possuía o nível superior completo. A pesquisa também mostra que mulheres negras, pardas e indígenas são 13% mais suscetíveis se comparadas às mulheres brancas.



Já o segundo estudo, Spatial Distribution of Advanced Stage Diagnosis and Mortality of Breast Cancer: Socioeconomic and Health Service offer Inequalities in Brazil, publicado na Plos One, os pesquisadores verificaram que as desigualdades socioeconômicas e na oferta de serviços de saúde são determinantes do padrão da morbimortalidade por câncer de mama no Brasil. As regiões com maiores níveis de desigualdade social e menor quantidade de médicos apresentaram maiores níveis de diagnóstico em estágios avançados do câncer de mama, o que aumenta a mortalidade. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do País. Para este ano, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres (Inca, 2020). Tivemos uma vitória recente com a liberação de verbas pelo Ministério da Saúde para Estados e municípios para a realização de mamografias. Agora vamos acompanhar se essa verba está sendo usada adequadamente. Mas queremos ir além, sempre em busca de melhores chances para as mulheres se tratarem.

Maira Caleffi é médica mastologista e presidente voluntária da Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).



PALAVRA DO LEITOR

Jair já era

Citados aqui neste espaço números para explicar fatos ocorridos no passado e justificar o mau uso do termo ‘genocídio’ (Genocídio, dia 28). Parabéns pela esperteza em decorar (ou copiar textos da Wikipedia). Tem bom nome para o que ele faz: passada de pano nos crimes deste governo federal. Pare de enxergar comunismo em cada opositor de seu ‘mito’. Alexandre Garcia, Leda Nagle, Alan dos Santos, Zambelli e outros tantos bolsonaristas, aliás, usam expedientes do próprio bolchevismo: apagar postagens feitas em redes sociais que de fato os incriminariam junto com o governo federal! Basta!

Ricardo Barreto

São Bernardo

Regente Feijó

Há algumas semanas pedestres que transitam pela Rua Regente Feijó (lado par e à altura do número 300), na Vila Assunção, em Santo André, são obrigados a caminhar pelo leito carroçável, pois faixas impedem que eles sigam pela calçada. A rua tem intenso movimento, com ônibus passando nos dois sentidos e há sempre carros estacionados junto ao meio-fio. O perigo é real. Entrei em contato, há dez dias, com familiares dos proprietários do imóvel, sem qualquer resultado. Às autoridades solicito providências urgentes.

Adanor Quadros

Santo André

Lázaro x Lindemberg

Qual a semelhança? Ambos com laudos psiquiátricos atestando a alta periculosidade dos dois criminosos, que saíram pela porta da frente dos presídios para o famigerado regime semiaberto, apesar dos laudos comprovarem conduta agressiva, impulsiva, instabilidade emocional, transtorno de personalidade e otras cositas mas. Esses juízes deveriam atuar a favor e não contra a sociedade, que paga seus polpudos salários. Será que dormem de consciência, se é que as têm, tranquila? Em 2014 a (in)Justiça colocou Lázaro Barbosa na rua e olha no que deu. Assim também Lindemberg Alves, colocado em liberdade dias atrás, assassinou covarde e cruelmente sua ex-namorada, a adolescente Eloá, 15 anos à época, após mais de 100 horas mantendo-a sequestrada em cativeiro. Isso só para citar dois casos midiáticos. Porém, isso ocorre cotidianamente. A lei precisa e deve ser mudada. Juízes que agem com esse desleixo, para dizer o mínimo, deveriam responder de alguma forma por decisões estranhas que favorecem criminosos, como temos visto corriqueiramente. Serão sentenças de liberdade compradas?

Mauri Fontes

Santo André

Grade curricular

Minha sobrinha estuda desde 2020 na Escola Estadual Professor Antônio de Campo Gonçalves, em Santo André. No ano passado ela recebeu livros de geografia, história e ciência, mas não teve aulas presenciais nem on-line. Em 2021, até este momento, não teve aulas dessas matérias novamente, mas tem livros. E obtive informações de que não terá aula em 2021 dessas disciplinas. Só em 2022. Matemática e língua portuguesa têm livros que são pouco usados e não têm correção. Pergunto: se tem livros, por que não tem aula? Se tem livros, teve gasto com a compra com dinheiro público? Como é a grade curricular de todas as séries dessa escola? A grade curricular dos colégios do Estado é padronizada? Por que só em 2022 as crianças terão essas matérias? Haverá atraso no aprendizado?

Vagner A. Fernandes

Santo André