Número de vacinados com 1ª dose no País chega a 72,5 milhões; 34,25% da população

29/06/2021 | 20:55



O número de brasileiros vacinados com a primeira dose contra a covid-19 chegou nesta terça-feira, 29, a 72.534.656. O contingente representa 34,25% do total da população, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A quantidade de imunizados com as duas doses ou com a dose única da vacina é de 25.987.646, o que significa 12,27% da população totalmente imunizada.

O Brasil aplica hoje vacinas de quatro fabricantes: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Fiocruz, Coronavac (Sinovac/Butantan) e, recentemente, passou a aplicar o imunizante da Janssen, de dose única. Dados fornecidos por 23 Estados e o Distrito Federal indicam que foram imunizadas 1.165.441 pessoas com a primeira dose nas últimas 24 horas. Também foram vacinadas 211.775 pessoas com a segunda dose e 183.600 com a dose única da vacina da Janssen.

Com isso, foram aplicadas no total 1.560.816 doses dos imunizantes nas últimas 24 horas, segundo dados do consórcio. Os Estados de Amapá, Alagoas e Mato Grosso não atualizaram o número de doses aplicadas nesta terça.

Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo são os Estados que estão acima da média brasileira de imunização com a primeira dose. Todos eles vacinaram mais do que 34,25% de sua população. Já em relação à segunda dose, estão acima da média brasileira os Estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo.