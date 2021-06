Campanha em Diadema arrecada 210 toneladas de alimentos

Aline Melo



29/06/2021 | 17:59



Desde o dia 27 de março, a campanha Sua Fome me Incomoda, lançada pelo Comitê de Combate à Fome de Diadema, já arrecadou 210 toneladas de alimentos. Foram atendidas mais de 40 mil famílias do município que vivem em situação de extrema pobreza. O Comitê, criado para colocar a ação comunitária em ação, envolve as Secretarias de Assistência Social e Cidadania, sob comando da vice-prefeita Patty Ferreira, de Segurança Alimentar, sob gestão de Gel Antônio, e o Fundo Social de Solidariedade, cuja presidente é a primeira-dama Inês Maria de Filippi.

A mobilização recebeu doações entregues nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), por empresas como a Brasmetal, instituições sindicais e empresariais, como a Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema, além de condomínios, escolas privadas e templos religiosos, entre outros representantes da sociedade civil. A presidente do Fundo Social de Solidariedade destacou que desde o início do mandato, combater a fome tem sido uma das principais tarefas do atual governo. “A pandemia de Covid-19 tem agravado muito a crise econômica e muitas famílias precisam de ajuda”, afirmou.

Inês destacou que tem sido muito positivo o envolvimento dos moradores que colaboraram com a campanha, que ocorre de forma permanente e tem sido intensificada durante esse período de pandemia. “A resposta das pessoas tem sido fantástica, não só na quantidade de alimentos arrecadados, mas também na movimentação que tudo isso vem gerando na cidade”, completou.

As doações de alimentos também podem ser entregues direto no Banco da Alimentos da cidade e o Fundo Social também recebe doações em dinheiro. Inês explicou que os recursos repassados diretamente tanto podem ser usados para aquisição de alimentos, como para incremento em outros programas sociais. “A gente precisa formalizar o novo Conselho de Assistência Social, que vai debater e delibarar sobre isso, além de discutir como vamos usar os recursos. Uma das possibilidades é auxiliar as famílias vulneráveis com a compra de gás de cozinha”, citou a primeira-dama. Quem quiser doar basta acessar o link http://combateafome.diadema.sp.gov.br/ ou levar os alimentos, não perecíveis, em uma das 20 UBSs da cidade. No site é possível obter informações para doações em dinheiro.