Metalúrgicos pedem que empresas contratem apenas pessoas vacinadas

29/06/2021



A FEM (Federação Estadual dos Sindicatos de Metalúrgicos) da CUT (Central Única dos Trabalhadores), que inclui o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entregou, nesta terça-feira (29), a pauta de reivindicações da categoria aos sindicatos patronais. O documento é o primeiro passo da campanha salarial, cuja data-base é em 1º de setembro. Uma das principais demandas é que as empresas contratem, a partir de 2022, apenas pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Luiz Carlos da Silva Dias, o Luizão, presidente da FEM/CUT, afirmou que o objetivo é incentivar a vacinação e combater o negacionismo. “Hoje, temos inúmeros robôs nas empresas, é um avanço tecnológico, da ciência. Podemos influenciar positivamente o comportamento das pessoas para que não tenham dúvidas em relação à vacinação”, destacou. Ele lembrou que as empresas do setor costumam exigir a vacina antitetânica aos novos trabalhadores e requerer imunização contra a Covid, que é altamente contagiosa, é essencial.

Caso o governo do Estado cumpra o calendário, toda a população adulta deve estar vacinada com a primeira dose até setembro. O dirigente apontou que, neste cenário, todos os maiores de 18 anos estariam com a imunização completa até dezembro. “A grande ideia é anunciar a medida neste ano para que seja mais incentivador para quem está desempregado ou mesmo quem está trabalhando e está na dúvida, tome a vacina. É uma doença que ainda não tem cura e a única forma de evitar os casos graves é a vacinação”, reforçou.

O documento também prevê manutenção dos empregos e a criação de regras para o teletrabalho. “Muitas pessoas ainda estão trabalhando desta forma e há a tendência de que isso perdure no pós-pandemia”, observou Luizão. Em relação ao reajuste salarial, a FEM/CUT defende que o percentual esteja de acordo com o aumento dos preços de itens essenciais, como os alimentos, combustíveis e aluguéis, uma vez que, atualmente, as remunerações já estão defasadas em razão da pressão inflacionária.

Para se ter ideia, em maio, a cesta básico chegou a R$ 900,40 no Grande ABC, segundo pesquisa da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). O valor é 24% maior do que em 2020 e representa 81% do total do salário mínimo. O botijão de gás, por sua vez, teve o 15º aumento consecutivo neste mês, chegando a R$ 3,40 o quilo nas refinarias. Ao consumidor final da região, o preço médio do botijão de 13 quilos é de R$ 85,17, mas há casos onde o item é encontrado a R$ 100. Ao mesmo tempo, o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), a inflação do aluguel, acumula alta de 35,75% em 12 meses.