Renata Banhara mostra detalhes da cobertura de Luciana Gimenez

29/06/2021 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 28, Renata Banhara visitou o apartamento de Luciana Gimenez para gravar sua participação no PODLU, o podcast da apresentadora - ainda sem data de lançamento. Amiga de Gimenez, Renata aproveitou a visita para mostrar um pouco da cobertura de luxo em seus Stories.

Localizado num bairro nobre de São Paulo, o imóvel chama a atenção logo no hall de entrada, com portas duplas de madeira que dão acesso à sala de estar. No mesmo local, há uma escadaria que leva aos andares superiores, onde fica o quarto da apresentadora, dos filhos e dos hóspedes. Chique, né?

No tour improvisado, a modelo também mostrou detalhes da cozinha, com fogão industrial, louças e panelas organizadas nas gavetas. Além disso, outro destaque é a varanda do apartamento, que dá vista panorâmica para a Marginal Pinheiros.