Conheça as três principais modalidades de poker online

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2021 | 15:48



Jogos online são a opção de entretenimento indicada para quem busca comodidade e praticidade. Além disso, a categoria é bastante variada. Os cassinos, por exemplo, entregam versões digitais de clássicos, como a roleta e o blackjack – o popular 21. O queridinho, no entanto, é o poker. Para jogar poker online é fácil, divertido e emocionante.

As primeiras informações sobre este jogo surgiram na Europa, por volta do século 16. Mas somente no continente americano que ele ganhou notoriedade. Imigrantes europeus ensinaram as regras para os moradores da cidade de Nova Orleans, na Luisiana. De lá para cá, o game se expandiu pelo mundo e foram criadas diferentes modalidades de poker. As três principais você conhece abaixo.

1. Stud Poker

Nos jogos de Stud Poker os participantes recebem duas cartas com a face virada para baixo e outra carta virada para cima. O primeiro jogador a apostar costuma ser aquele que tiver a carta com o menor valor revelado. Posteriormente, serão distribuídas até mais quatro cartas fechadas. O objetivo é formar a melhor mão com a união das cartas comunitárias e as não visíveis.

2. Texas Hold’em

Uma das modalidades de poker mais populares nos cassinos online. Aqui, a quantidade de cartas entregues no começo do jogo pode variar entre duas ou três. Os participantes podem solicitar mais cartas durante a partida para tentar construir uma pontuação vencedora.

É válido destacar que variantes deste jogo permitem realizar apostas fixas, progressivas e sem limites. Ter conhecimento sobre as regras e os valores das cartas é uma vantagem para aumentar as chances de vencer o game.

3. Omaha Stud

Neste estilo de jogo, o dealer entrega as cartas aos participantes em dois momentos. No início, são entregues quatro cartas para cada jogador e são colocadas cinco cartas comunitárias na mesa. Após a primeira rodada, é possível trocar algumas cartas da mão. O objetivo é montar a melhor mão usando três cartas da mesa e duas que estão em sua posse.