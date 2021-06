Andressa Suita compartilha foto ao lado de Gusttavo Lima no aniversário dos filhos

29/06/2021 | 15:10



Como você viu, Gusttavo Lima e Andressa Suita apareceram juntinhos no aniversário dos filhos Gabriel, de quatro anos de idade, e Samuel, que em breve completará três anos. E como o evento foi muito animado, a modelo decidiu compartilhar uma foto em família na tarde desta terça-feira, dia 29, eu sem perfil oficial do Instagram. Na imagem, Gusttavo aparece mais à esquerda do clique, ao lado de Samuel, enquanto Andressa posa mais à direita, junto com o primogênito.

Ontem foi um dia muito especial? Dia de comemorarmos mais um ano de vida do nosso Gabriel, e aproveitamos para comemorar também os três aninhos do Samuel, que já é daqui a pouco!!! Que Deus abençoe vocês sempre, meus filhos? Dê muita paz, muita saúde e muita proteção!!! Amamos muito vocês!!!! #4anosGabriel #3anosSamuel, escreveu a influenciadora na legenda.

Embora estejam juntos na foto, o casal ainda não confirmou publicamente a volta do casamento. Entretanto, tudo indica que Gusttavo e Andressa tenham superado a última crise no relacionamento, que gerou diversos boatos e uma enorme polêmica no final de 2020.