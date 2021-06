Viviane Araújo faz TV Globo afastar professor de dança

29/06/2021 | 15:10



A fofoca está rolando solta! De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz Viviane Araújo não andava nada feliz com a performance de seu professor da Super Dança dos Famosos, Adeilton Ribeiro, e conseguiu dar uma jeito da TV Globo afastá-lo de vez.

Parece que Viviane estava inconformada por ter perdido para Paolla Oliveira e estaria de olho no seu antigo bailarino, Marcelo Grangeiro, para melhorar a atuação no game. No entanto, segundo Fábia Oliveira, a artista irá oficialmente dançar ao lado de Rodrigo Oliveira.

Eita que essa história ainda vai dar muito pano pra manga!