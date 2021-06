Desconto de 50%: HBO Max faz promoção para quem assinar o serviço até 31 de julho

Da Redação

Do 33Giga



29/06/2021 | 14:56



A plataforma HBO Max estreou oficialmente no Brasil hoje. Com isso, o novo serviço de streaming resolveu fazer uma promoção – 50% de desconto para quem assinar o serviço em hbomax.com até 31 de julho.

Com isso, o preço do serviço de streaming parte de R$ 9,95 ao mês. De acordo com a plataforma HBO Max, esse preço não tem prazo de encerramento – ele durará até o cliente cancelar ou desistir da plataforma.

Atualmente, a plataforma HBO Max conta com dois planos: