Palmeiras fecha preparação com treino tático e deve ter mudanças contra o Inter

29/06/2021 | 14:50



O Palmeiras fechou na manhã desta terça-feira, com um treino tático, a preparação para o duelo diante do Internacional, quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio, pela oitava rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira indicou que fará mais uma vez mudanças no time titular.

O elenco treinou na Academia de Futebol pela manhã e de tarde embarcou para Porto Alegre.

Abel comandou uma atividade tática em que dividiu o elenco em dois times e deu ênfase ao trabalho de transições, passes, movimentações e jogadas específicas. Na parte final, alguns jogadores aperfeiçoaram outros fundamentos ou fizeram complementos físicos.

O atacante Gabriel Veron cumpriu seu cronograma de transição física e ainda segue fora, bem como Weverton, Viña e Gustavo Gómez, que disputam a Copa América com as suas seleções. A nova baixa para a partida no Sul é o lateral-esquerdo Lucas Esteves, convocado para treinos com a seleção brasileira em Teresópolis. O jovem é reserva e ainda não foi utilizado no Brasileirão.

Abel havia indicado em entrevista após o triunfo sobre o Bahia que faria alterações na equipe titular. Gustavo Scarpa, principal nome do Palmeiras neste momento e líder em assistências na Série A, com 14 passes na temporada para seus companheiros marcarem, pode ganhar um descanso. O meio-campista disputou 28 jogos nesta temporada e é o atleta do elenco que mais atuou.

Por isso, o técnico afirmara que a presença de Scarpa no confronto com o Inter era incerta, o que abriria espaço para a volta de Raphael Veiga entre os titulares. Ele começou entre os reservas contra o Bahia. Na lateral direita, Gabriel Menino pode ganhar a vaga de Marcos Rocha. Felipe Melo também pode retomar seu lugar no time titular. Não se sabe se na zaga ou no meio de campo.

Uma provável formação do Palmeiras para o jogo desta quarta tem: Jailson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Danilo e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano.

O Palmeiras ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 13 pontos e briga para se manter no pelotão da frente. O Red Bull Bragantino lidera o torneio de forma isolada, com 17 pontos.